Beşiktaş'ta Muleka gol fırsatlarını değerlendiremedi

Beşiktaş'ta Jackson Muleka, Hatayspor. karşılaşmasında mutlak pozisyonları değerlendiremeyerek taraftarlarını üzdü.
Muleka, maçın başında iki pozisyon buldu. 1. dakikada Muleka; gole yaklaştı, karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderemedi.
Kongolu oyuncu Muleka, bu kez 2. dakikada yine kaleyi yokladı, Erce zor da olsa ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.
Karşılaşmanın 14. dakikasında Masuaku'nun ortasına iyi yükselen Muleka, düzgün de vurdu fakat yine Erce'yi geçemedi.
Bu sezon Beşiktaş'ta 27 maça çıkan golcü isim, rakip ağları 5 kez sarstı.
Muleka, maçın başında iki pozisyon buldu. 1. dakikada Muleka; gole yaklaştı, karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderemedi.
Kongolu oyuncu Muleka, bu kez 2. dakikada yine kaleyi yokladı, Erce zor da olsa ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.
Karşılaşmanın 14. dakikasında Masuaku'nun ortasına iyi yükselen Muleka, düzgün de vurdu fakat yine Erce'yi geçemedi.
Bu sezon Beşiktaş'ta 27 maça çıkan golcü isim, rakip ağları 5 kez sarstı.
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