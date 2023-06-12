Beşiktaş'ta Muleka bekleyişi

Beşiktaş kurmayları, Muleka'yı elinden çıkarma kararı aldı. Mısır Ligi ekiplerinden talipleri bulunan Muleka için Beşiktaş, 6 milyon Euro talep ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Muleka bekleyişi
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12 Haziran 2023 11:42
Jackson Muleka
Jackson Muleka
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un sakatlığından dolayı 1,5 ay sahalardan uzak kalacak olması ve teknik ekibin Jackson Muleka'dan memnun olmaması sebebiyle santrfor transferinde operasyon hızlandı.

Muleka'dan beklediği performansı bulamayan Kartal, bir an önce Muleka'yı elinden çıkarma kararı aldı.

6 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Mısır Ligi ekiplerinden talipleri bulunan Muleka için Beşiktaş, 6 milyon euro talep ediyor. Mısır Ligi'nden son olarak 4 milyon euro seviyesinde teklif gelmişti. 

 
 

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