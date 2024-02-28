Beşiktaş'ta Muçi'ye derbide özel görev

Fernando Santos, Galatasaray derbisi öncesi oyuncularını Konyaspor maçına "Kupa öncelikli hedefimiz. Ligde üçüncülük ve prestij mücadelemizi veriyoruz" sözleriyle motive etti. Portekizli teknik adam yıldız oyuncu Ernest Muçi'ye ise zorlu maçta özel bir görev verdi. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Muçi'ye derbide özel görev
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28 Şubat 2024 08:47
Son güncelleme 28 Şubat 2024 08:48
Beşiktaş, bu hafta hem kupada hem de ligde birbirinden önemli 2 kritik maça çıkacak. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında erkenden havlu atılmasından dolayı tüm hedefini Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olarak belirleyen Siyah-Beyazlılar'da teknik ekip, derbi öncesi oyuncularını bu maça konsantre olmaları konusunda uyarıyor.

MUÇI'YE ÖZEL GÖREV

Yıldız futbolcu, Fernando Santos'un talimatıyla bu akşamki Konyaspor karşılaşmasında da Beşiktaş'ın en önemli hücum kozlarından biri olacak. Sık sık rakip kaleyi şut bombardımanına tutacak olan Arnavut 10 numara, gol serisini devam ettirmeyi amaçlıyor.

Muci, Konyaspor karşısında da şov yapıp ardından hafta sonunda Galatasaray'la oynayacakları derbide de aynı kalitesini göstermeyi hedefliyor. 

 

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