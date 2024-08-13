Beşiktaş'ta Muçi için satış kararı!

Beşiktaş, iyi bir teklif gelmesi durumunda Ernest Muçi ile yollarını ayıracak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Muçi için satış kararı!
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13 Ağustos 2024 10:43
Son güncelleme 13 Ağustos 2024 10:44
Beşiktaş'ta kış transfer döneminde kadrosuna kattığı genç oyuncu Ernest Muçi hakkında beklenmedik karar çıktı.

RAFA SILVA ÇOK İYİ BAŞLADI

Siyah-beyazlıların yeni transferi Rafa Silva, Beşiktaş'ta çıktığı ikinci resmi mücadelede de fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettiği Süper Kupa maçında birer gol ve asist üreten 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Samsunspor'u da boş geçmedi. Rafa Silva, karşılaşmanın 31. dakikasında Semih Kılıçsoy'un şık asistini iyi değerlendirerek skor tabelasını değiştirdi.

Yıldız futbolcu, bir anda takımın en gözde ismi olurken ilk 11'deki yerini de ilk günden sağlama aldı. Takımın hem skor yükünü hem de liderlik görevini üstlenen Portekizli futbolcu, bu sezon 3 kulvarda da Beşiktaş'ın en önemli kozu olacak.

TERCİH RAFA SILVA

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un, geçtiğimiz ocak ayında Legia Varşova'dan 10 milyon Euro karşılığında transfer edilen Muçi'yi beğendiği ancak 10 numara pozisyonunda tercihini Rafa Silva'dan yana kullanacağı öğrenildi.

İYİ TEKLİF GELİRSE SATILACAK

Öte yandan Arnavut futbolcunun iyi bir teklif gelmesi halinde satılacağı da belirtildi.

MAÇ SONU AÇIKLAMA

Giovanni van Bronckhorst, Samsunspor maçı sonrası Muçi hakkında sorulan soruya da şu yanıtı vermişti: "Oyuncu değişikliklerini yapan benim. Güçlü ve derin bir kadromuz var. Gerektiği zaman kullanacağız. Bugün özelinde değişiklikler böyle oldu."

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta 17 resmi maçta forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, 4 kez ağları havalandırdı.

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