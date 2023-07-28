Beşiktaş'ta Montero'ya Valladolid talip!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in stoper hattındaki öncelikli tercihleri arasında yer almayan Javier Montero'ya İspanyol ekibi Real Valladolid talip oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Montero'ya Valladolid talip!
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28 Temmuz 2023 09:00
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in ana stoper rotasyonunda düşünmediği Javier Montero'ya Real Valladolid talip oldu.

LaLiga ekibinin bu transferde resmi girişimlere başladığı belirtildi.

Geçen sezonun ikinci bölümünde Hamburg'a kiralanan Montero'nun, kulüplerin anlaşması durumunda İspanya'ya dönmeyi çok istediği öğrenildi.

2020 yılında kiralık olarak transfer edilen daha sonra 750 bin euro bedelle bonservisi alınan 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile toplam 46 maça çıktı ve 2 gol 2 asist kaydetti.

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