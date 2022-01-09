Beşiktaş'ta Montero, özür diledi

Montero'nun o paylaşımı:







Beşiktaş'ta Francisco Montero, Çaykur Rizespor mücadelesi sonrası özür diledi.Karşılaşmada kırmızı kart gören Montero, "Gerçekten çok üzgünüm. Sarı kartım vardı, kendimi savunurken yanlış davranmdım ve takımı 10 kişi bıraktım. Böyle bir durum bir daha yaşanmayacak. Kötü hissediyorum çünkü ben her maçta sahada ruhumu ortaya koyarım. Sizi seviyorum. Haydi Beşiktaş" açıklamasını yaptı.