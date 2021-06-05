Beşiktaş'ta Montero'nun yerine 20'lik kule

Beşiktaş yönetimi, alternatifli bir kadro oluşturmak için çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Siyah beyazlılar, stoper gündemine Kolombiyalı savunma oyuncusunu aldı.Sözleşmesi sona eren Montero'nun yerine genç ve potansiyeli olan bir sol stoper almak isteyen Beşiktaş'ın, Pablo Ortiz'e teklif yaptığı iddia edildi.Kolombiya Milli Takımı'na da davet edilmeye başlayan 20 yaşındaki Ortiz için Beşiktaş'ın 500 bin Euro bonservis ve bir sonraki satıştan da yüzde 30 pay teklif ettiği belirtildi. Siyah beyazlı yönetimin ayrıca Devler Ligi'nde oynanan maçlarda Ortiz'in forma giydiği süre boyunca CD America'ya bir bonus ödemesi yapacağı iddia edildi. Ortiz'in Avrupa'da oynama şansı yakaladığı için kulübünden bu teklifin kabul edilmesini istediği belirtildi. Ancak kulüp yöneticilerinin çok daha iyi bir teklif bekledikleri için henüz onay vermedikleri ifade edildi.CD America'nın oldukça potansiyelli bir sol stoper olarak gördükleri Ortiz için kapıyı 2 milyon Euro'dan açmayı planladığı belirtildi.Pablo Ortiz CD America takımında 31 maça çıkarken 2579 dakika süre aldı.