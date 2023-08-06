Beşiktaş'ta Montero kalacak gibi!

Geçen sezon Hamburg'a kiralanan Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, takımda kalacak gibi çalışıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Montero kalacak gibi!
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06 Ağustos 2023 12:38
Geçtiğimiz sezonu Bundesliga 2 takımlarından Hamburg'da kiralık olarak geçiren Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, yeni sezonda Beşiktaş'ta kalmak istiyor. 

Teknik ekibin, 24 yaşındaki futbolcudan memnun olduğu öğrenildi. 2025'e kadar kontratı bulunan ve Neftçi ile yapılacak maçların kadrosuna da adını yazdıran Montero'ya iyi bir teklif gelmezse futbolcu takımda kalacak. 

2021 yılında Atletico Madrid'den 750 bin euro'ya transfer edilen Montero siyah-beyazlı formayı toplam 46 maçta terletti.
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