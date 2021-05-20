Beşiktaş'ın kadrosunda kiralık isimlerden biri olan Francisco Montero'nun geleceği netleşti.



İspanyol devi Atletico Madrid'den, kiralık olarak Siyah-Beyazlı ekibe katılan stoper Francisco Montero'nun, 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu.



Ancak Beşiktaş Yönetimi'nin, 22 yaşındaki savunmacının bonservisini almayacağı bilgisine ulaşıldı.



İspanyol stopere, emekleri için teşekkür edildi. Montero, bu sezon tüm kulvarlarda 17 maçta sahne aldı.



