Beşiktaş'ta Miralem Pjanic kararı

Sergen Yalçın, Miralem Pjanic'in oynama ihtimali olmasına rağmen yoğun tempoyu düşünerek onu kadroya almadı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Miralem Pjanic kararı
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02 Ekim 2021 08:32
Demir Grup Sivasspor ile milli ara öncesi Süper Lig 'de son maçını oynayacak olan Beşiktaş 'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın oynama ihtimali olmasına rağmen Miralem Pjanic'i kadroya almadı.

Milliyet'in haberine göre; Forma giymesi halinde sakatlanması adına risk taşıyacak olması nedeniyle yıldız oyuncuyu maç kadrosuna almayan Yalçın, Necip ve Vida ve Alex'i kafileye dahil etti.

Sivasspor maçının ne kadar önemli olduğunu bilse de daha sonraki maçları risk altına sokmamak için Pjanic'i dinlendirmek isteyen siyah-beyazlı teknik adamın Vida'ya ise forma vermesi bekleniyor.

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