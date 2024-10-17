Beşiktaş'ta Milot Rashica tempoya yenik düştü

Beşiktaş ve Kosova Milli Takımı'nda bu sezon hiç kaçırmadan 16 karşılaşmaya çıkan Milot Rashica yoğun maç trafiği yüzünden adale sakatlığıyla karşılaştı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Milot Rashica tempoya yenik düştü
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17 Ekim 2024 08:24
Beşiktaş'ın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica ağır maç temposuna daha fazla dayanamadı.

Tecrübeli futbolcu sezon başından bu yana Beşiktaş formasıyla 12 resmi maça çıkarken, Kosova Milli Takımı'nda ise 4 karşılaşmada görev yaptı. Her maçta yüksek performans gösteren ve sürekli ikili mücadelelerin içinde olan Rashica, Kosova'nın önceki akşam Kıbrıs Rum Kesimi ile oynadığı UEFA Uluslar C Ligi maçında sağ üst adalesinden sakatlandı.

SAĞ KANATTA GÖREV JOAO MARİO'YA

Müsabakanın 16. dakikasında adalesinde ağrı hisseden deneyimli futbolcu oyundan çıkmak zorunda kaldı. Rashica'nın dün MR'ı çekildi ve uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem belirlendi. Deneyimli futbolcu pazar günü Konyaspor'la oynanacak maçta forma giyemeyecek. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un Lyon maçını da kaçıracak olan başarılı futbolcunun yokluğunda sağ kanatta büyük olasılıkla Joao Mario'ya ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. 
 

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