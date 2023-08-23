Beşiktaş'ta Milot Rashica kararı!

Beşiktaş'ın Galatasaray'la transfer yarışına girip kadrosuna kattığı Milot Rashica için teknik heyetten karar çıktı.
Pendikspor ile ligde oynanan maçın son yarım saatinde oyuna dahil olan Milot Rashica'ya ilk 11 yolu göründü. Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçındaki Dinamo Kiev deplasmanında Milot Rashica'yı ilk 11'de sahaya sürecek.
Deneyimli teknik adam, Milot Rashica dışında ilk 11'de önemli bir değişikliğe gitmeyecek.
Dinamo Kiev-Beşiktaş maçı perşembe günü TSİ 20:00'de başlayacak.
Pendikspor ile ligde oynanan maçın son yarım saatinde oyuna dahil olan Milot Rashica'ya ilk 11 yolu göründü. Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçındaki Dinamo Kiev deplasmanında Milot Rashica'yı ilk 11'de sahaya sürecek.
Deneyimli teknik adam, Milot Rashica dışında ilk 11'de önemli bir değişikliğe gitmeyecek.
Dinamo Kiev-Beşiktaş maçı perşembe günü TSİ 20:00'de başlayacak.