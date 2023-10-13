Beşiktaş'ta milli oyunculara uyarı

Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, milli takım oyuncularından kötü haber almak istemiyor.
Bu doğrultuda Beşiktaş teknik kadrosu, milli takımlara giden oyuncuları uyardı.
Siyah-beyazlıların bu oyuncularla yaptıkları görüşmede, "Sadece sakatlık konusunda dikkatli olun. Kendinizi ve takımınızı riske atmayın, sağlam dönün" dedikleri öğrenildi.
Beşiktaş'ta Aboubakar, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Milot Rashica ve Cenk Tosun milli takıma alınan isimler olmuştu.
Bu doğrultuda Beşiktaş teknik kadrosu, milli takımlara giden oyuncuları uyardı.
Siyah-beyazlıların bu oyuncularla yaptıkları görüşmede, "Sadece sakatlık konusunda dikkatli olun. Kendinizi ve takımınızı riske atmayın, sağlam dönün" dedikleri öğrenildi.
Beşiktaş'ta Aboubakar, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Milot Rashica ve Cenk Tosun milli takıma alınan isimler olmuştu.