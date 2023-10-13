Beşiktaş'ta milli oyunculara uyarı

Beşiktaş teknik heyeti, milli takıma giden oyunculara sakatlık uyarısında bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta milli oyunculara uyarı
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13 Ekim 2023 10:15
Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, milli takım oyuncularından kötü haber almak istemiyor.

Bu doğrultuda Beşiktaş teknik kadrosu, milli takımlara giden oyuncuları uyardı.

Siyah-beyazlıların bu oyuncularla yaptıkları görüşmede, "Sadece sakatlık konusunda dikkatli olun. Kendinizi ve takımınızı riske atmayın, sağlam dönün" dedikleri öğrenildi.

Beşiktaş'ta Aboubakar, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Milot Rashica ve Cenk Tosun milli takıma alınan isimler olmuştu.

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