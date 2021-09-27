Beşiktaş'ta milli arada bakım kararı

Ajax maçı dönüşü 2 Ekim'de Sivasspor ile iç sahada karşılaşacak Beşiktaş, Vodafone Park'tan çıkamasa bile 19 Ekim'e kadar stadyumunu kullanmayacak.

Haber; Sabah
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Beşiktaş'ta milli arada bakım kararı
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27 Eylül 2021 12:21
Beşiktaş'ta arka arkaya gelen sakatlıkların ardından Vodafone Park'ta gerekli çalışmalar yapılacak.

Ajax maçı dönüşü 2 Ekim'de Sivasspor ile iç sahada karşılaşacak Beşiktaş, Vodafone Park'tan çıkamasa bile 19 Ekim'e kadar stadyumunu kullanmayacak.

Kara Kartal, milli aradan sonra 15 Ekim'de Başakşehir'e konuk olacak. 19 Ekim'de ise Devler Ligi'nde Sporting Lizbon'u ağırlayacak. Ardından 25 Ekim'de ise Galatasaray derbisi olacak.


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