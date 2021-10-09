Beşiktaş'ta milli ara sakatlara yaradı

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Atiba ve Larin'in milli takımlarına gitmemesi rahat bir nefes aldırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta milli ara sakatlara yaradı
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09 Ekim 2021 10:31
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Sakatlıkları bulunan Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Atiba ve Larin'in milli takımlarına gitmemesi siyah-beyazlıları rahatlattı.

Oyuncuların sakatlıklarının artmasından korkan Beşiktaş sağlık heyeti, bu isimler milli formayı giymeyince kolları sıvadı.

Bu sayede ara dönemde özel programlar eşliğinde çalışan oyuncuların lige dönüşlerinin de daha sağlıklı ve güçlü olacağı kaydedildi. 

 

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