Beşiktaş'ta milli ara sakatlara yaradı

Sakatlıkları bulunan Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Atiba ve Larin'in milli takımlarına gitmemesi siyah-beyazlıları rahatlattı.
Oyuncuların sakatlıklarının artmasından korkan Beşiktaş sağlık heyeti, bu isimler milli formayı giymeyince kolları sıvadı.
Bu sayede ara dönemde özel programlar eşliğinde çalışan oyuncuların lige dönüşlerinin de daha sağlıklı ve güçlü olacağı kaydedildi.
Oyuncuların sakatlıklarının artmasından korkan Beşiktaş sağlık heyeti, bu isimler milli formayı giymeyince kolları sıvadı.
Bu sayede ara dönemde özel programlar eşliğinde çalışan oyuncuların lige dönüşlerinin de daha sağlıklı ve güçlü olacağı kaydedildi.