Beşiktaş'ta Michy Batshuayi yolcu!

Beşiktaş yönetimi, büyük umutlarla kiraladığı ancak attıklarından çok kaçırdıklarıyla hayal kırıklığı yaratan Batshuayi ile gelecek sezon yola devam etmeyi planlamıyor

Haber; Sabah
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Beşiktaş'ta Michy Batshuayi yolcu!
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20 Şubat 2022 11:19
Cezası nedeniyle Altay maçında takımını yalnız bırakan Michy Batshuayi için Beşiktaş yönetimi yol haritasını belirledi. Siyahbeyazlıların yaz transfer döneminde Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu, bugüne dek sergilediği performans ile kendini ispat edemedi.

Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberinegöre; Attıklarından çok kaçırdıklarıyla hayal kırıklığı yaratan Belçikalı santrfor ile ilgili Beşiktaşlı kurmaylar, sezon sonu herhangi bir girişimde bulunmayı düşünmüyor.

Kiralık sözleşmesinde 20 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan 28 yaşındaki oyuncu için yeniden kiralama ya da bonservis özelinde bir teklif götürülmesi planlanmıyor. 

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