Beşiktaş'ta Michy Batshuayi etkisiz kaldı

Beşiktaş'ta son 3 maçta 3 gol atan Michy Batshuayi, Giresunspor mücadelesinde suskun kaldı. Karadeniz ekibi karşısında rakip fileleri sarsamayan Belçikalı forvet, krallık yarışında da yara aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Michy Batshuayi etkisiz kaldı
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18 Nisan 2022 10:12
Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi, son dönemde ortaya koyduğu futbolla takımının gol yükünü çeken isim olmuştu ancak Giresunspor maçında etkisiz kaldı.

1-1 sona eren Hatayspor maçında takımının tek golünü kaydeden, 1-1 sona eren Trabzonspor mücadelesini boş geçen Belçikalı forvet, son olarak geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşılaşmasında alınan 4-1'lik zaferde 2 kez rakip fileleri havalandırdı. 28 yaşındaki santrfor, dün oynanan Giresunspor maçında da atacağı gol ve gollerle takımına destek vermek istiyordu.

1 gol gerideydi

Fakat olmadı. 90 dakika sahada kalan Batshuayi, Karadeniz ekibinin ağlarını sarsamadı. 28 lig maçında 14 kez rakip fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, krallık yarışında da geride kaldı. Batshuayi, bu anlamda gol krallığı konusunda 15 gollü Umut Bozok ve Hataysporlu El Kaabi'nin bir gol arkasında yer alıyor.

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