Beşiktaş'ta Michy Batshuayi belirsizliği

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta, santrafor bölgesinde kimin forma giyeceği netlik kazanmadı.Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın karşılaşmada kanatlarda Rachid Ghezzal ile Cyle Larin ve Kevin Nkoudou'yu kullanacak. Yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından bir türlü eski formunu bulamayan Michy Batshuayi'nin durumu ise net değil.Yalçın'ın, Batshuayi'yi bir süre dinlendirerek gol bölgesinde Güven Yalçın veya Larin'e görev verebileceği ifade edildi.