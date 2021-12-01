Beşiktaş'ta Michy Batshuayi belirsizliği

Beşiktaş'ta Kasımpaşa karşılaşması öncesinde santrfor bölgesinde kimin forma giyeceği net değil.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Michy Batshuayi belirsizliği
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01 Aralık 2021 09:04
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta, santrafor bölgesinde kimin forma giyeceği netlik kazanmadı.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın karşılaşmada kanatlarda Rachid Ghezzal ile Cyle Larin ve Kevin Nkoudou'yu kullanacak. Yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından bir türlü eski formunu bulamayan Michy Batshuayi'nin durumu ise net değil.

Yalçın'ın, Batshuayi'yi bir süre dinlendirerek gol bölgesinde Güven Yalçın veya Larin'e görev verebileceği ifade edildi.



 

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