Beşiktaş'ta Meschack Elia defteri kapandı

Geçen sezon İsviçre ekibiyle 41 resmi maça çıkan Elia bu karşılaşmalarda 12 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Santrfor ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabilen Kongolu yıldızın Young Boys ile kontratı 2026 yılında sona erecek.

Hücum hattına takviye yapmak isteyen, daha öncelistesine eklemişti.İsviçre Ligi ekiplerindenformasını giyen Kongolu futbolcu ile yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Young Boys cephesi, yapılan bonservis pazarlıklarındaaltına inmedi. Hal böyle olunca 25 yaşındaki oyuncu listeden çıkarıldı.