Beşiktaş'ta Meschack Elia defteri kapandı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Young Boys forması giyen Meschack Elia için karar alındı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta Meschack Elia defteri kapandı
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07 Ağustos 2023 11:28
Hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, daha önce Meschack Elia'yı listesine eklemişti.

YOUNG BOYS FİYATI DÜŞÜRMEDİ

İsviçre Ligi ekiplerinden Young Boys'un formasını giyen Kongolu futbolcu ile yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Young Boys cephesi, yapılan bonservis pazarlıklarında 5 milyon euro'nun altına inmedi. Hal böyle olunca 25 yaşındaki oyuncu listeden çıkarıldı.



PERFORMANSI

Geçen sezon İsviçre ekibiyle 41 resmi maça çıkan Elia bu karşılaşmalarda 12 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Santrfor ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabilen Kongolu yıldızın Young Boys ile kontratı 2026 yılında sona erecek.
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