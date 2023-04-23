Beşiktaş'ta Mert yine geçit vermedi

Beşiktaş'ın son haftalardaki formda ismi Mert Günok, Trabzonspor maçının ardından Ümraniyespor karşılaşmasında da kalesini gole kapattı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Mert yine geçit vermedi
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23 Nisan 2023 14:50
Mert Günok
Mert Günok
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından kaleyi devralan Mert Günok, son haftalardaki formunu sürdürdü.

Ligde 29. haftadaki Trabzonspor deplasmanında kalesini gole kapatan milli file bekçisi, Ümraniyespor karşılaşmasında da rakip oyunculara gol izni vermedi.

34 yaşındaki file bekçisi, özellikle 14. dakikada Kayode'nin müsait pozisyondaki vuruşunda yaptığı kurtarış ile dikkat çekti. 

 
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