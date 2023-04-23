Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından kaleyi devralan Mert Günok, son haftalardaki formunu sürdürdü.
Ligde 29. haftadaki Trabzonspor deplasmanında kalesini gole kapatan milli file bekçisi, Ümraniyespor karşılaşmasında da rakip oyunculara gol izni vermedi.
34 yaşındaki file bekçisi, özellikle 14. dakikada Kayode'nin müsait pozisyondaki vuruşunda yaptığı kurtarış ile dikkat çekti.
Ligde 29. haftadaki Trabzonspor deplasmanında kalesini gole kapatan milli file bekçisi, Ümraniyespor karşılaşmasında da rakip oyunculara gol izni vermedi.
34 yaşındaki file bekçisi, özellikle 14. dakikada Kayode'nin müsait pozisyondaki vuruşunda yaptığı kurtarış ile dikkat çekti.