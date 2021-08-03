Beşiktaş'ta Mert Günok zirvesi

Kalesini deneyimli bir isimler güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta bu doğrultuda da transfer çalışmaları sürüyor. Bu mevki için Mert Günok alternatifine yönelen ve uzun bir süredir de oyuncuyla görüşen siyah-beyazlılar, Başakşehir ile masaya oturdu.



Başkan Ahmet Nur Çebi ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ arasında yapılan görüşmede teklif sözlü olarak iletildi. Başkan Çebi'nin Mert Günok için Başakşehir'e 1 milyon 250 bin euro bonservis ödemeyi teklif ettiği belirtildi.



Bu görüşmenin ardından Başakşehir'in vereceği yanıt bekleniyor. Şampiyonluk yaşadığı Başakşehir'de iyi bir ivme yakalayan ve son yıllardaki çıkışı ile Milli Takım'ın da 1. kalecilerinden biri olan Mert, Beşiktaş'ın temel hedeflerinden biri olarak yer alıyor. Oyuncu da Beşiktaş'ı istiyor.



KARARI AYKUT KOCAMAN VERECEK



Mert Günok transferi için Başakşehir yönetimi konuyu teknik direktör Aykut Kocaman'a taşıdı. İstanbul ekibi, Kocaman'ın transfere onay vermesi halinde Beşiktaş'ın teklifini kabul edecek.



Son 4 sezonda Medipol Başakşehir forması giyen Mert Günok, geçen sezon 29 maça çıktı. 32 yaşındaki file bekçisi 22 kez de A Milli Takımın kalesini korudu.



