Beşiktaş'ta Mert Günok'un hayali suya düştü

Beşiktaş'ta kaleci krizinin yaşandığı dönemde hazır olduğu mesajını veren Mert Günok'un bu hedefi gerçekleşmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Mert Günok'un hayali suya düştü
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11 Ekim 2022 11:51
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta kaleci krizi geride bıraktığımız haftalarda sona erdi. Siyah-beyazlılarda kaleci krizinin olduğu dönemde şans bekleyen Mert Günok, bu sezon da formadan uzak kaldı.

MERT GÜNOK ÜMİTLENMİŞTİ

Ersin Destanoğlu'nun yönetimle sözleşme görüşmeleri yaptığı dönemde kalede Emre Bilgin'in görev alması sonrası umutlanan ve sosyal medyadan da 'Hazırım' mesajı veren Mert Günok'un bu hedefi gerçekleşmedi.

TRABZONSPOR MAÇINDA YİNE ERSİN

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor maçında da kaleci Ersin Destanoğlu'nu oynatmayı planlıyor. Ancak; tecrübeli eldiven görev alacakmış gibi hazırlıklarına devam ediyor.

GEÇEN SEZON KAÇTA MAÇTA OYNADI?

Mert Günok geçen sezon Beşiktaş'ta toplam 5 maçta 450 dakika süre aldı. Günok bu sezon şans bulamadı. 33 yaşındaki eldiven daha önce Başakşehir, Bursaspor ve Fenerbahçe formalarını da giymişti. 

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