Beşiktaş'ta Mert Günok'tan mutlusu yok

Beşiktaş'la olan sözleşmesini önceki akşam 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatan Mert Günok, hem Siyah-Beyazlı ekibin hem de A Milli Takım'ın vazgeçilmez ismi konumuna gelmekten memnun.
Attığı yeni imzanın camiaya hayırlı olmasını dileyen 34 yaşındaki file bekçisi, yeni sezonda en büyük hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi. Beşiktaş Yönetimi de sözleşmesinin geri kalan kısmında Mert Günok'a başarı dileklerini iletti.
SEZON PERFORMANSI
34 yaşındaki Mert Günok, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 24 karşılaşmaya çıkmıştı. Kalesinde 23 gol gören Mert 7 karşılaşmada kalesini gole kapadı.
Attığı yeni imzanın camiaya hayırlı olmasını dileyen 34 yaşındaki file bekçisi, yeni sezonda en büyük hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi. Beşiktaş Yönetimi de sözleşmesinin geri kalan kısmında Mert Günok'a başarı dileklerini iletti.
SEZON PERFORMANSI
34 yaşındaki Mert Günok, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 24 karşılaşmaya çıkmıştı. Kalesinde 23 gol gören Mert 7 karşılaşmada kalesini gole kapadı.