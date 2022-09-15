Beşiktaş'ta Mert Günok gerçeği ortaya çıktı!

Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok'un son durumu belli oldu. Tecrübeli eldivenin Fenerbahçe derbisine kadar tam anlamıyla hazır olacağı ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Mert Günok gerçeği ortaya çıktı!
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15 Eylül 2022 08:56
Beşiktaş'ta son haftalarda yaşanan kaleci krizi sebebiyle gözler İstanbulspor maçı öncesinde tecrübeli eldiven Mert Günok'a çevrilmişti. Siyah-beyazlı takımın deneyimli kalecisinin ne zaman tam anlamıyla hazır olacağı belli oldu.

ERSİN DESTANOĞLU'NUN DURUMU

Ersin Destanoğlu ile sözleşme görüşmeleri devam ediyor ve Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "Yakında sözleşme imzalarız" açıklamasını yaptı.

MERT GÜNOK TAM HAZIR DEĞİL

Siyah-beyazlılarda Ersin'in yerine forma giyen Emre Bilgin ise kalede tam anlamıyla güven vermedi. Teknik direktör Valerien Ismael, rekabetin içine Mert Günok'u da dahil etmek istese de tecrübeli eldivenin 11 için hazır olmadığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE DERBİSİNE YETİŞEBİLİR

21 Kasım 2021'den beri Beşiktaş'ta maça çıkmayan Mert Günok'un iyileştiği ve milli aranın ardından Fenerbahçe ile oynanacak derbi maça ancak yetişebileceği ifade edildi. 

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