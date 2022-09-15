ERSİN DESTANOĞLU'NUN DURUMU

MERT GÜNOK TAM HAZIR DEĞİL

FENERBAHÇE DERBİSİNE YETİŞEBİLİR

Beşiktaş'ta son haftalarda yaşanan kaleci krizi sebebiyle gözler İstanbulspor maçı öncesinde tecrübeli eldiven Mert Günok'a çevrilmişti. Siyah-beyazlı takımın deneyimli kalecisinin ne zaman tam anlamıyla hazır olacağı belli oldu.Ersin Destanoğlu ile sözleşme görüşmeleri devam ediyor ve Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "Yakında sözleşme imzalarız" açıklamasını yaptı.Siyah-beyazlılarda Ersin'in yerine forma giyen Emre Bilgin ise kalede tam anlamıyla güven vermedi. Teknik direktör Valerien Ismael, rekabetin içine Mert Günok'u da dahil etmek istese de tecrübeli eldivenin 11 için hazır olmadığı ortaya çıktı.21 Kasım 2021'den beri Beşiktaş'ta maça çıkmayan Mert Günok'un iyileştiği ve milli aranın ardından Fenerbahçe ile oynanacak derbi maça ancak yetişebileceği ifade edildi.