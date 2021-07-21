Beşiktaş'ta Mert Günok an meselesi!..

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Mert Günok'u transfer ediyor. Siyah Beyazlı ekip, Sergen Yalçın'ın takımda görmek istediği 32 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak için Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Siyah Beyazlı ekibin transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.



Tunç Kayacı'nın beIN SPORTS'ta aktardığı bilgiye göre; transfer kısa süre içerisinde duyurulacak. Sergen Yalçın'ın Ersin Destanoğlu'nun Avrupa'ya transfer olmaması halinde de Mert'i istediğini aktaran Tunç Kayacı, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Mert Günok transferi için bitti diyebilirim, aldığım bilgi böyle, bitmiş, olmuş diyebiliriz. Transferi kısa süre içerisinde açıklarlar. Herkes Rosier ve Ghezzal'a fokuslandı. Başakşehir çok afaki olmayan bir bonservis alacak. Mert de biraz alacağını bırakacak. Sergen Hoca, Ersin gitse de kalsa da Mert'i takımda görmek istiyor, bilgi bu. Beşiktaş'ın birinci kalecisi yine Ersin olacaktır ama Mert Günok gibi bir tecrübenin kulübede olması çok önemli. Bugün yarın açıklanır"



32 yaşındaki kaleci, 22 kez Milli Takım'ın kalesini korurken, Başakşehir forması ile de Şampiyonlar Ligi'nde 6 maça çıkmıştı.



