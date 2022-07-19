Beşiktaş'ta Viktoria Plzen maçının ardından kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak menajeri Beşiktaş yönetimiyle görüşen futbolcu Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a transfer olmak istiyor.
SERDAR AYRILMAYI KAFASINA KOYDU
19 yaşındaki stoperin takım aradığı ve ayrılık için gün saydığı iddia edildi. 1 yıl kalan sözleşmesi uzun süredir uzatılamayan Serdar'ın, Avrupa'ya gitmek istediği ve menajerinin de bu yönde çalışmalara başladığı gündemde.
BEŞİKTAŞ'IN BEKLENTİSİ 1 MİLYON EURO
Portekiz'den Sporting ile adı geçen genç oyuncu için Beşiktaş 1 milyon Euro bonservis istiyor. Eğer genç savunmacı Sporting ile sözleşme imzalarsa, Süper Lig'de yeni bir Merih Demiral vakası yaşanmış olacak.
NE OLMUŞTU?
Bilindiği gibi milli stoper Merih Demiral, Fenerbahçe'de A takımda şans bulamayınca kulüpten ayrılmış ve Portekiz 3. Lig ekibi Alcanenense'ye transfer olmuştu. 24 yaşındaki Merih, Alcanenense'de oynarken Sporting'in dikkatini çekmiş ve bu ekibe transfer olarak kariyerinde büyük bir basamak atlamıştı.
SERDAR AYRILMAYI KAFASINA KOYDU
19 yaşındaki stoperin takım aradığı ve ayrılık için gün saydığı iddia edildi. 1 yıl kalan sözleşmesi uzun süredir uzatılamayan Serdar'ın, Avrupa'ya gitmek istediği ve menajerinin de bu yönde çalışmalara başladığı gündemde.
BEŞİKTAŞ'IN BEKLENTİSİ 1 MİLYON EURO
Portekiz'den Sporting ile adı geçen genç oyuncu için Beşiktaş 1 milyon Euro bonservis istiyor. Eğer genç savunmacı Sporting ile sözleşme imzalarsa, Süper Lig'de yeni bir Merih Demiral vakası yaşanmış olacak.
NE OLMUŞTU?
Bilindiği gibi milli stoper Merih Demiral, Fenerbahçe'de A takımda şans bulamayınca kulüpten ayrılmış ve Portekiz 3. Lig ekibi Alcanenense'ye transfer olmuştu. 24 yaşındaki Merih, Alcanenense'de oynarken Sporting'in dikkatini çekmiş ve bu ekibe transfer olarak kariyerinde büyük bir basamak atlamıştı.
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