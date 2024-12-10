Beşiktaş'ta mecburi rotasyon!

Fenerbahçe'yi yenerek haftalar sonra rahat bir nefes alan Beşiktaş perşembe gecesi UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo Glimt'e konuk olacak.



BEŞİKTAŞ'TA 6 ÖNEMLİ EKSİK!



Beşiktaş'ta Bodo Glimt maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Paulista ve Uduokhai'nin yanı sıra Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Immobile ile Tayyip Talha, Norveç'te forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Masuaku ile UEFA listesine yazılmayan Chamberlain de müsabakada görev yapamayacak.



ZORUNLU ROTASYON



Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, Bodo Glimt deplasmanında kadroda zorunlu rotasyon yapacak. Siyah-beyazlı hocanın, stoper hattında Emirhan Topçu ve Bakhtiyor Zaynutdinov'a, sol bekte Emrecan Terzi'ye 11'de forma vermesi bekleniyor.



Immobile'nin yokluğunda ise santrfor pozisyonunda Semih Kılıçsoy yer alacak. Fenerbahçe derbisinde yedek soyunan Semih 78. dakikada Immobile'nin yerine oyuna dahil olurken iyi bir performans ortaya koymuştu.





RAKİP İÇİN DE KRİTİK RANDEVU



UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yaparak 3 maçta 7 puan toplayan Bodo Glimt son iki karşılaşmada Karabağ ve Manchester United'a mağlup oldu. 7 puanla 17. sırada bulunan Norveç ekibi tıpkı temsilcimiz Beşiktaş gibi galibiyet hesapları yapıyor.



Norveç liginde liderlik koltuğunda oturan Bodo Glimt son maçta Lilleström'ü 5-2 yenmişti.





Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst gitti, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynanacak müsabakaların çalışma programı da değişti. Kartal, Bodo Glimt karşılaşmasının son hazırlığını 11 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de Aspmyra Stadı'nda gerçekleştirecek.



Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe ve bir futbolcu saat 17.30'da aynı yerde basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlı takım, Bronckhorst döneminde Avrupa Ligi'ndeki deplasman maçları öncesinde de son çalışmasını Ümraniye'de gerçekleştiriyordu.









