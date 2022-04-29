Beşiktaş'ta mecburi forvet Batshuayi

Son Kasımpaşa maçında kaçırdığı gol pozisyonları sonrasında adeta saç baş yoldurtan Batshuayi, diğer forvetlerin formsuz olması nedeniyle Kayseri karşılaşmasında da ilk 11'de olacak.

Haber; Fanatik
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Beşiktaş'ta mecburi forvet Batshuayi
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29 Nisan 2022 10:48
Beşiktaş ın golcüsü Batshuayi, gol Krallığı yarışında 14 golle iddialı konumda bulunsa da kaçırdıklarıyla Siyah-Beyazlılar'a adeta saç baş yoldurtuyor! Kasımpaşa maçında oyundan alınırken taraftarın ıslıkladığı Belçikalı oyuncunun tribünlerle bağı tamamen kopmuş durumda.

Ancak diğer forvetlerin formsuzluğu Kayseri deplasmanı öncesi Batshuayi'yi yine öne çıkarıyor. Valerien Ismael bu hafta da ilk 11'de ileri uçta mecburen Batshuayi'ye forma verecek. 

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