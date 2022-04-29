Beşiktaş'ta mecburi forvet Batshuayi

Beşiktaş ın golcüsü Batshuayi, gol Krallığı yarışında 14 golle iddialı konumda bulunsa da kaçırdıklarıyla Siyah-Beyazlılar'a adeta saç baş yoldurtuyor! Kasımpaşa maçında oyundan alınırken taraftarın ıslıkladığı Belçikalı oyuncunun tribünlerle bağı tamamen kopmuş durumda.



Ancak diğer forvetlerin formsuzluğu Kayseri deplasmanı öncesi Batshuayi'yi yine öne çıkarıyor. Valerien Ismael bu hafta da ilk 11'de ileri uçta mecburen Batshuayi'ye forma verecek.



