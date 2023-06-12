Beşiktaş'ta Maxim için karar verildi

Beşiktaş'ın, Gaziantep Futbol Kulübü'nden kiraladığı orta saha oyuncusu Alexandru Maxim'in geleceği belli oldu.
Gaziantep'in oyuncu için 2.5 milyon Euro bonservis talep etmesi sonrasında Siyah-Beyazlılar, Romanyalı 10 numarayla yollarını ayırma kararı aldı. Beşiktaş Yönetimi, bu kararını oyuncunun menajerine iletti.
Maxim, Beşiktaş formasıyla 11 maça çıkarken skora katkı veremedi.
Gaziantep'in oyuncu için 2.5 milyon Euro bonservis talep etmesi sonrasında Siyah-Beyazlılar, Romanyalı 10 numarayla yollarını ayırma kararı aldı. Beşiktaş Yönetimi, bu kararını oyuncunun menajerine iletti.
Maxim, Beşiktaş formasıyla 11 maça çıkarken skora katkı veremedi.
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