Beşiktaş'ta Maxim için karar verildi

Beşiktaş, devre arasında Gaziantep Futbol Kulübü'nden kiraladığı Alexandru Maxim için karar verdi.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Maxim için karar verildi
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12 Haziran 2023 13:40
Beşiktaş'ın,  Gaziantep Futbol Kulübü'nden kiraladığı orta saha oyuncusu Alexandru Maxim'in geleceği belli oldu.

Gaziantep'in oyuncu için 2.5 milyon Euro bonservis talep etmesi sonrasında Siyah-Beyazlılar, Romanyalı 10 numarayla yollarını ayırma kararı aldı. Beşiktaş Yönetimi, bu kararını oyuncunun menajerine iletti. 

Maxim, Beşiktaş formasıyla 11 maça çıkarken skora katkı veremedi.

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