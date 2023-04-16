Beşiktaş teknik ekibinin bu akşamki Trabzonspor karşılaşması öncesinde son dönemin formda isimlerinden Alexandru Maxim'i ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor.



Amir'in yokluğunda Rumen yıldızın forvet arkasında görev alıp takımın oyun kurucusu rolünü üstlenmesi planlanıyor. Daha önce Gaziantep'te de bu mevkiide forma giyen 32 yaşındaki futbolcu önemli bir görev üstlenecek.



Orta sahada Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Maxim üçlüsünün oynaması planlanıyor. Yine Cenk Tosun'un sakatlığında da hücum üçlü önem taşıyacak. Kanatlarda yine çıkışa geçen yıldızlar Redmond ve Ghezzal yer alacak. Forvette ise Vincent Aboubakar forma giymeyi sürdürecek.



