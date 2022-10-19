MASUAKU YEDEK, UMUT 11'E

HANDİKAPI SÜRE ALMAMASI

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor karşılaşmasında yaptığı hatayla takımının gol yemesine sebep olan Artur Masuaku, maçın ardından Beşiktaş camiasından özür dilemişti. Valerien Ismael, Masuaku için kararını verdi.Performans ve konsantrasyon konusunda eksikleri bulunan tecrübeli futbolcuyu bir süre dinlendirme kararı alan teknik direktör Valerien Ismael, Hatayspor müsabakasında sol bekte Umut Meraş'a süre vermeyi düşünüyor.Öte yandan Beşiktaş'ta Umut Meraş geride kalan haftalarda 4 maçta 38 dakika süre alabildi. Futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılmayı düşündüğü de geride bıraktığımız haftalarda gündeme gelmişti.