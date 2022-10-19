Beşiktaş'ta Masuaku ve Umut Meraş kararı

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında yaptığı hatayla eleştiri toplayan Arthur Masuaku'nun yerine Hatayspor maçında Umut Meraş'ın oynaması gündemde.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Masuaku ve Umut Meraş kararı
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19 Ekim 2022 09:22
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor karşılaşmasında yaptığı hatayla takımının gol yemesine sebep olan Artur Masuaku, maçın ardından Beşiktaş camiasından özür dilemişti. Valerien Ismael, Masuaku için kararını verdi.

MASUAKU YEDEK, UMUT 11'E

Performans ve konsantrasyon konusunda eksikleri bulunan tecrübeli futbolcuyu bir süre dinlendirme kararı alan teknik direktör Valerien Ismael, Hatayspor müsabakasında sol bekte Umut Meraş'a süre vermeyi düşünüyor.

HANDİKAPI SÜRE ALMAMASI

Öte yandan Beşiktaş'ta Umut Meraş geride kalan haftalarda 4 maçta 38 dakika süre alabildi. Futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılmayı düşündüğü de geride bıraktığımız haftalarda gündeme gelmişti. 

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