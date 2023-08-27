Beşiktaş'ta Masuaku'nun yerine Umut Meraş...

Beşiktaş'ta sol bek Arthur Masuaku´nun çekilen MR sonucunda uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıklamıştı.
Dinamo Kiev maçında aldığı darbe sebebiyle sakatlanan Demokratik Kongolu stoper, Ukrayna temsilcisiyle İstanbul'da oynanacak rövanşta forma giyemeyecek.
Perşembe günü oynanacak rövanş maçında forma, Umut Meraş'ta olacak.
Dinamo Kiev maçında aldığı darbe sebebiyle sakatlanan Demokratik Kongolu stoper, Ukrayna temsilcisiyle İstanbul'da oynanacak rövanşta forma giyemeyecek.
Perşembe günü oynanacak rövanş maçında forma, Umut Meraş'ta olacak.