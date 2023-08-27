Beşiktaş'ta Masuaku'nun yerine Umut Meraş...

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Masuaku'nun yerine, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off maçında Umut Meraş forma giyecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Masuaku'nun yerine Umut Meraş...
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27 Ağustos 2023 10:59
Beşiktaş'ta sol bek Arthur Masuaku´nun çekilen MR sonucunda uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıklamıştı.

Dinamo Kiev maçında aldığı darbe sebebiyle sakatlanan Demokratik Kongolu stoper, Ukrayna temsilcisiyle İstanbul'da oynanacak rövanşta forma giyemeyecek.

Perşembe günü oynanacak rövanş maçında forma, Umut Meraş'ta olacak.

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