Beşiktaş'ta Masuaku'nun şansı arttı

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, bu sezonki 3. gol pasını verdi. Devre arasında yolların ayrılması beklenen Kongolu futbolcunun takımda kalma şansı arttı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Masuaku'nun şansı arttı
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27 Aralık 2022 15:20
Arthur Masuaku
Arthur Masuaku
Beşiktaş
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep'le 1-1 berabere kaldı. Dünya Kupası arası sonrası ilk maçında Antep deplasmanında kayıp yaşayan Beşiktaş'ta takımın performansı hayal kırıklığı yarattı. Gole kadar isabetli şutu olmayan Siyah Beyazlılar'da 67'de oyuna giren Arthur Masuaku, Kartal'ı da ipten alan isim oldu.

Soldan çıkardığı ortayla Wout Weghorst'a asist yapan Masuaku, bu sezonki 3. gol pasını verdi. Devre arasında yolların ayrılması beklenen Kongolu futbolcunun takımda kalma şansı arttı.  

 
 

 

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