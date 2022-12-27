Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep'le 1-1 berabere kaldı. Dünya Kupası arası sonrası ilk maçında Antep deplasmanında kayıp yaşayan Beşiktaş'ta takımın performansı hayal kırıklığı yarattı. Gole kadar isabetli şutu olmayan Siyah Beyazlılar'da 67'de oyuna giren Arthur Masuaku, Kartal'ı da ipten alan isim oldu.
Soldan çıkardığı ortayla Wout Weghorst'a asist yapan Masuaku, bu sezonki 3. gol pasını verdi. Devre arasında yolların ayrılması beklenen Kongolu futbolcunun takımda kalma şansı arttı.
Soldan çıkardığı ortayla Wout Weghorst'a asist yapan Masuaku, bu sezonki 3. gol pasını verdi. Devre arasında yolların ayrılması beklenen Kongolu futbolcunun takımda kalma şansı arttı.