Beşiktaş'ta Masuaku 11'e dönüyor

Beşiktaş'ta en çok eleştirilen isimlerden biri olan Arthur Masuaku'nun Adana Demirspor ücadelesinde sahaya ilk 11'de çıkacağı öğrenildi.



Teknik kadronun verdiği şansı iyi kullanamayan Umut Meraş'ın yerine Gaziantep maçında sonradan giren ve asist yapan Masuaku, Adana Demir maçında başlama düdüğüyle birlikte sahada olacak.



Öte yandan aynı maçta kötü bir performans sergileyen ve takımını 10 kişi bırakabilecek hareket sergileyen Kevin N'Koudou'nun yerine de İngiliz yıldız Nathan Redmond'un oynaması bekleniyor.





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