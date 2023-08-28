Beşiktaş'ta Mason Greeenwood transferi Şenol Güneş'e bağlı!

Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri: Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Manchester United kariyeri sona eren 21 yaşındaki yıldız futbolcu Mason Greenwood'un menajerleri futbolcunun çok uygun şartlarda siyah-beyazlılara transfer olabileceğini iletti. Bu transferde son söz ise Şenol Güneş'in.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta Mason Greeenwood transferi Şenol Güneş'e bağlı!
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28 Ağustos 2023 08:45
Son güncelleme 28 Ağustos 2023 08:49
Transfer döneminin başladığı dönemde adı siyah beyazlılarla anılan Mason Greenwood konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kulübün Manchester United'ın kariyerine Old Trafford'da devam etmeyeceğini açıklamasından sonra 21 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili haberler katlanarak arttı.

Beşiktaş'ın ilgilendiği İngiliz futbolcunun menajerleri çok uygun şartlarda gelebileceğini yönetime tekrar iletti. S

SON KARAR ŞENOL GÜNEŞ'İN 

iyah beyazlıların teknik patron Şenol Güneş'in onay vermesi durumunda oyuncuyla masaya oturabileceği kaydedildi.

Daha önce Daily Mail'de de Beşiktaş'ın 1.81 boyundaki futbolcuyla ciddi şekilde ilgilendiğini yazmıştı.

Greenwood A Takım seviyesinde Manchester United formasını 129 maçta terletti. 35 gol atıp 12 asist yaparak 47 gole etki etti.

Adı şiddet ve tecavüz suçlarına karışan Greenwood Ada'da istenmeyen adam durumunda.

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