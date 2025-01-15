Beşiktaş'ta Manaj sürprizi!

Hücumun her bölgesinde savaşacak bir santrfor arayan Beşiktaş, Sivasspor'la görüşmelere başladı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Manaj sürprizi!
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15 Ocak 2025 10:23
Son güncelleme 15 Ocak 2025 10:25
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kadar golcü transferine de büyük önem veriliyor.

Murat Tamer'in haberine göre, takımın skorer ve savaşçı bir oyuncu eksikliği yaşaması sebebiyle arayışta olan yönetim, Sivasspor'un yıldızı Rey Manaj'a gözünü dikti.

Kulübüyle geçtiğimiz hafta sözleşmesini 1,5 yıllığına uzatan Arnavut yıldız için görüşmeler hızlandı.

Siyah-Beyazlı yöneticiler, piyasa değeri 4 milyon avro olan golcü oyuncunun transferini gerçekleştirmek için Anadolu kulübüyle pazarlık hâlinde.

Manaj'ın Beşiktaş'ı çok istemesi, Kartal'ın elini güçlendiriyor.
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