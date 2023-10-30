Beşiktaş'ta maç sonu takıma destek

Beşiktaşlı taraftarlar, Gaziantep FK maçı sonrası takıma destek verdi.
Siyah-beyazlı futbolseverler, 2-0 kazanılan maçın ardından takımı ve teknik ekibi tribünlere çağırarak destek tezahüratlarında bulundu.
Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet de tribünleri tek tek gezerek desteğe alkışlarla karşılık verdi.
Siyah-beyazlı futbolseverler, 2-0 kazanılan maçın ardından takımı ve teknik ekibi tribünlere çağırarak destek tezahüratlarında bulundu.
Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet de tribünleri tek tek gezerek desteğe alkışlarla karşılık verdi.