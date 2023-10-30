Beşiktaş'ta maç sonu takıma destek

Beşiktaşlı taraftarlar, Gaziantep FK maçı sonrası futbolcuları ve teknik ekibi tribünlere çağırarak destek verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta maç sonu takıma destek
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30 Ekim 2023 22:04
Beşiktaşlı taraftarlar, Gaziantep FK maçı sonrası takıma destek verdi.

Siyah-beyazlı futbolseverler, 2-0 kazanılan maçın ardından takımı ve teknik ekibi tribünlere çağırarak destek tezahüratlarında bulundu.

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet de tribünleri tek tek gezerek desteğe alkışlarla karşılık verdi.

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