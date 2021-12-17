Beşiktaş'ta maaş barajı 1 milyon euro olacak

Beşiktaş Yönetimi, gelecek sezondan itibaren golcüler dışında futbolcularına 1 milyon euro üstü maaş vermeyi düşünmüyor.



Transferde yıldız isimlerin yerine, gelecek vaat eden genç yetenekler tercih edilecek.



Ayrıca bonservis bedelleri 2 milyon Euro'yu geçmeyecek isimler araştırılacak.



Siyah-beyazlılar, gelecek sezon için kadroya en fazla 4-5 takviye yapmayı planlıyor.





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