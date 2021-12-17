Beşiktaş'ta maaş barajı 1 milyon euro olacak

Beşiktaş Yönetimi, gelecek sezondan itibaren golcüler dışında futbolcularına 1 milyon euro üstü maaş vermeyi düşünmüyor.
Transferde yıldız isimlerin yerine, gelecek vaat eden genç yetenekler tercih edilecek.
Ayrıca bonservis bedelleri 2 milyon Euro'yu geçmeyecek isimler araştırılacak.
Siyah-beyazlılar, gelecek sezon için kadroya en fazla 4-5 takviye yapmayı planlıyor.
Transferde yıldız isimlerin yerine, gelecek vaat eden genç yetenekler tercih edilecek.
Ayrıca bonservis bedelleri 2 milyon Euro'yu geçmeyecek isimler araştırılacak.
Siyah-beyazlılar, gelecek sezon için kadroya en fazla 4-5 takviye yapmayı planlıyor.