Beşiktaş'ta maaş barajı 1 milyon euro olacak

Beşiktaş'ta yönetim, gelecek sezon için radikal kararlar alacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta maaş barajı 1 milyon euro olacak
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17 Aralık 2021 11:02
Beşiktaş Yönetimi, gelecek sezondan itibaren golcüler dışında futbolcularına 1 milyon euro üstü maaş vermeyi düşünmüyor.

Transferde yıldız isimlerin yerine, gelecek vaat eden genç yetenekler tercih edilecek.

Ayrıca bonservis bedelleri 2 milyon Euro'yu geçmeyecek isimler araştırılacak.

Siyah-beyazlılar, gelecek sezon için kadroya en fazla 4-5 takviye yapmayı planlıyor.


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