Beşiktaş'ta Luuk de Jong heyecanı!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın PSV'nin Hollandalı golcüsü Luuk de Jong'u transfer hedefleri arasına eklemesi, camiada heyecan yarattı. Bu sezon 35 maçta 39 gole katkı yapan 33 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar 50 barajını aşması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Luuk de Jong heyecanı!
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25 Şubat 2024 13:33
Beşiktaş, yaz transfer sezonu için çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlıların listesine aldığı yıldız futbolcu Luuk de Jong, camiada heyecan yarattı. Öte yandan söz konusu futbolcunun performansı dikkat çekti.

DE JONG GÜNDEME GELDİ

PSV Eindhoven forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli golcü Luuk de Jong, bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkatleri üzerine çekti. Son olarak PSV'nin Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının golünü penaltıdan atan Hollandalı futbolcu, bu sezon gol sayısını 28'e çıkardı. PSV formasıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Luuk de Jong 28 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

1,88'lik santrforun Kara Kartal'ın gündemine gelmesi, Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Yönetimin, sezon sonu için kadrosuna katmayı planladığı başarılı oyuncunun, sezon sonuna kadar gole katkıda 50 rakamını bulması bekleniyor.  

 
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