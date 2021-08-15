Beşiktaş'ta Ljajic için kesin karar: Veda

Beşiktaş'ta teknik ekibin kararı sonrasında yönetimin yollarını ayırma kararı aldığı Adem Ljajic, henüz bir kulüple anlaşamadı.

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Beşiktaş'ta Ljajic için kesin karar: Veda
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15 Ağustos 2021 11:36
Beşiktaş özellikle geçen sezonki performansıyla çok tartışılan Adem Ljajic'i gözden çıkardı. Sabah Gazetesi'nde yer alan, "Adem Ljajic'e güle güle" başlıklı haber şu şekilde...

Sergen Yalçın'ın "Orta saha alacağız" açıklamasıyla da gözler Boşnak yıldıza çevrildi. Yıllık 3.2 milyon Euro maaş alan ve bir yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibi Bologna, "Maaşının 300 bin Euro'sunu karşılayalım" teklifini iletmiş ancak reddedilmişti.
Teknik ekibin kararı sonrasında yönetimin yollarını ayırma kararı aldığı Adem Ljajic, henüz bir kulüple anlaşamadı.

Eylül ayına kadar daha iyi bir teklif gelirse oyuncu satılacak aksi halde lisansı askıya alınacak.  Ljajic'ten açılacak yabancı kontenjanının 8 numara transferinde kullanılabileceği belirtildi.

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