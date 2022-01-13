Beşiktaş'ta liste başı Trpisovsky

Beşiktaş'ta testi negatife dönen Karaveli ile bugün, sezon sonuna kadar sözleşme imzalanacak. Sonrası için de çalışmalar sürüyor. Liste başı Jindrich Trpisovsky.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş'ta liste başı Trpisovsky
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2022 09:19
Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar görevde kalması kararlaştırılan Önder Karaveli'nin son testi negatif çıktı. 47 yaşındaki hoca, bugün saat 12.00'de Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte mayısa kadar sözleşme imzalayacak. Karaveli, yeni dönemde ise teknik heyette ikinci adam olacak ve gençler ile kiralık oyuncuların sorumluluğunu üstlenecek. Önümüzdeki sezon takımın başına getirilecek çalıştırıcı için ise Sportif A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın listesinde 10 isim olduğu öğrenildi.

 KELLER DE ALTERNATİFLER ARASINDA

Bu adaylar üzerinde temaslarda bulunulduğu ifade edilirken listenin başında Slavia Prag'ın teknik direktörü Jindrich Trpisovsky ilk sırada yer alıyor. Bir diğer ismin en son Nürnberg'i çalıştıran Jens Keller olduğu belirtildi. Ancak önceliğin 45 yaşındaki Çek teknik adam Trpisovsky'de olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlılar, iki hoca ile daha önce görüşme yapmıştı.  

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.