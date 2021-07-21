Beşiktaş'ta Lens ve Douglas'a talipler var

Geçtiğimiz sezonun başında kadro dışı bırakılan Jeremain Lens ve Douglas'ı elden çıkarmak isteyen Beşiktaş'a iyi haber geldi. Lens'e geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdiği Karagümrük yeniden talip oldu.



Kırmızı-siyahlılar, Hollandalı yıldızın 1.8 milyon Euro olan maaşının 300 bin Euro'sunu karşılamayı taahhüt etti. Ancak Beşiktaş, 500 bin Euro istedi. Pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Douglas'la da Anadolu kulüplerinin ilgilendiği öğrenildi.



Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek olan Lens, Siyah-beyazlılara 2018'de 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.



Geçen sezonun ikinci yarısında Karagümrük'te kiralık oynayan 34 yaşındaki Hollandalı, Beşiktaş ile 102 maçta 12 gol attı ve 20 asist kaydetti.



2 sezon önce Barcelona'dan bedelsiz olarak transfer edilen Douglas ise Siyah-beyazlı formayla sadece 7 maça çıktı.



EMRE KOCADAĞ'DAN AÇIKLAMA



Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'e konuşan Emre Kocadağ, " Takımımızda yüksek maaşla 4-5 yıllık anlaşma yapılan oyuncular kadro dışı kalmasına rağmen bir yere gitmek istemiyorlar. Bu da bizi üzüyor. Lens ile ilgili çalışmalar devam ediyor, Douglas için bastırdık. Ama adam 'Bu parayı bir yerde alamam' diyerek tek başına antrenmanlarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürüyor. Çözüm bulmaya çalışıyoruz." dedi









