Sergen Yalçın'ın kesin olarak kadroda düşünmediği Jeremain Lens ve Douglas ile yollar ayrılacak. İki oyuncunun da 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.



Lens ve Douglas kiralık olarak veya bonservisleri ile birlikte gönderilecek. Ayrılığa yanaşmamaları halinde bu oyuncuların sözleşmeleri tek taraflı ya da karşılıklı anlaşmayla sonlandırılacak.



BOYD'UN GELECEĞİ BELİRSİZ



Demir Grup Sivasspor'la kiralık sözleşmesi biten Tyler Boyd'un geleceği de Sergen Yalçın'ın raporuna göre şekillenecek.



Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın kadrosunda tutmak istediği ABD'li oyuncunun, Yalçın'ın onay vermesi halinde 1 yıl daha kırmızı-beyazlı kulübe kiralanabileceği ifade edildi.



