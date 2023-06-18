Beşiktaş'ta Lenglet sürprizi!

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Barcelona'nın 28 yaşındaki stoperini transfer etmek için yoğun mesai harcıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta Lenglet sürprizi!
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18 Haziran 2023 13:32
Son güncelleme 18 Haziran 2023 13:35
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar'da Sportif Direktör Ceyhun Kazancı geçtiğimiz günlerde Barcelona Futbol Direktörü Mateu Almany ile görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmede 4-5 oyuncunun ismi gündeme geldi. Gündeme gelen isimlerden biri de geçen sezon Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Clement Lenglet... 28 yaşındaki Fransız stoperin Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. 1.86 boyundaki yıldız oyuncu geride kalan sezonda 35 karşılaşmada forma giydi.

LİSTEDE BAŞKA İSİMLER DE VAR

Lenglet oynadığı 35 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Tottenham ve Barcelona dışında Nancy ve Sevilla'da da forma giyen Lenglet 15 kez de Fransa Milli Takımı'nda görev aldı.

Beşiktaş'ta Kazancı ile Almany'nin önümüzdeki hafta bir kez daha görüşeceği ve transfer hakkında son durumu masaya yatıracakları belirtildi.

Barcelona'dan Samuel Umtiti, Sergino Dest, Alex Collado ve Franck Kessie'nin isimleri de Siyah- Beyazlı takımla anılıyor. İspanyol devi, bu oyuncuları gelecek sezon takımda düşünmüyor. 

 
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