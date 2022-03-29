Beşiktaş'ta Larin sorunu sürüyor! Fark erimiyor...

Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek olan Larin ile görüşmeler devam ediyor. Siyah beyazlı ekip ile oyuncunun istediği rakam arasındaki fark bir türlü kapanmadı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Larin sorunu sürüyor! Fark erimiyor...
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29 Mart 2022 08:34
Teknik direktör Valerien Ismael'in sistemine en çok uyan futbolculardan biri olan Larin'in sözleşme yenilemek için istediği yıllık 2.5 milyon Euro sorunu aşılamadı.

Sabah gazetesinden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş'ta iç transferde durumu en çok merak edilen futbolculardan biri Cyle Larin… Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta attığı 19 gol ve yaptığı 6 asistle büyük pay sahibi olan Kanadalı golcü, milli takımını da 36 yıl sonra Dünya Kupası'na taşıyan isimlerden biri oldu. Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Larin'i kaybetmek istemese de Kanadalı oyuncunun astronomik ücret isteği görüşmelerin tıkanmasına neden olmuştu.

ARADAKİ 750 BİN EURO'LUK FARK BİR TÜRLÜ ERİMEDİ

Yeni teknik direktör Valerien Ismael'in de çok kullandığı 3-4-3 sisteminde sol kanat forvet için biçilmiş kaftan olan Larin'in Beşiktaş'tan istediği yıllık 2.5 milyon Euro ücret çok bulunmuş ve 3 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 1 milyon 750 bin Euro önerilmişti.

Aralık 2021'de gerçekleşen bu görüşmeden sonra taraflar arasında bir ilerleme sağlanamamıştı. Bu şartlarda Kanadalı'nın ayrılığı ağır bassa da başkan Ahmet Nur Çebi'nin oyuncuyla son bir görüşme yapacağı ve son sözün burada söyleneceği belirtildi.

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