Beşiktaş'ta Larin kayıplara karıştı!

Beşiktaş'ta Ajax maçında dünyaları kaçıran Cyle Larin, Giresunspor karşısında da kayıplardaydı. Sahada hiçbir varlık gösteremeyen Kanadalı hücumcu, geçen sezonki performansını mumla aratıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Larin kayıplara karıştı!
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28 Kasım 2021 13:41
Cyle Larin
Cyle Larin
Beşiktaş
Hafta içinde 2-1 kaybedilen Ajax maçında ileri uçta görev yapan Larin, çok net pozisyonları harcamış ve tribündeki Siyah-Beyazlı taraftarları çıldırtmıştı. Sergen Yalçın, Giresunspor mücadelesinde Batshuayi dönmesine rağmen Larin'i kesmedi ve çift forvet sistemine geçti. Ancak Larin yine etkisizdi. Sahada hiç bir varlık gösteremeyen ve adeta kaybolan Kanadalı futbolcu, geçen sezonki performansını mumla aratıyor. Şampiyonluk yolunda çıktığı 38 lig maçında 19 gol atıp, 6 asist yapan Larin, bu kez 4 golde kaldı.

2.5 milyon istiyordu

Yönetimin uzun süredir sözleşmesini uzatmaya çalıştığı Larin, ısrarla 2.5 milyon Euro maaş isterken, artan kur nedeniyle Beşiktaş 'ın bu rakama kesinlikle çıkmayacağı öğrenildi. Sezon sonunda kontratı bitecek olan 26 yaşındaki forvetin, devre arasında elden çıkartılma ihtimali de bulunuyor. 

 


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