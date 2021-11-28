Beşiktaş'ta Larin kayıplara karıştı!

Hafta içinde 2-1 kaybedilen Ajax maçında ileri uçta görev yapan Larin, çok net pozisyonları harcamış ve tribündeki Siyah-Beyazlı taraftarları çıldırtmıştı. Sergen Yalçın, Giresunspor mücadelesinde Batshuayi dönmesine rağmen Larin'i kesmedi ve çift forvet sistemine geçti. Ancak Larin yine etkisizdi. Sahada hiç bir varlık gösteremeyen ve adeta kaybolan Kanadalı futbolcu, geçen sezonki performansını mumla aratıyor. Şampiyonluk yolunda çıktığı 38 lig maçında 19 gol atıp, 6 asist yapan Larin, bu kez 4 golde kaldı.



2.5 milyon istiyordu



Yönetimin uzun süredir sözleşmesini uzatmaya çalıştığı Larin, ısrarla 2.5 milyon Euro maaş isterken, artan kur nedeniyle Beşiktaş 'ın bu rakama kesinlikle çıkmayacağı öğrenildi. Sezon sonunda kontratı bitecek olan 26 yaşındaki forvetin, devre arasında elden çıkartılma ihtimali de bulunuyor.







