Beşiktaş'ta Larin geçmişi aratıyor

Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük payı olan Cyle Larin, bu sezon beklentilerin altında kaldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Larin geçmişi aratıyor
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18 Şubat 2022 11:12
Cyle Larin
Cyle Larin
Beşiktaş
Performansıyla geçen sezon kazanılan lig şampiyonluğunda büyük payı olan Cyle Larin, bu sezon beklentileri karşılayamadı.

Kanadalı yıldız ilk 25 haftada 20 maça çıkarken, 6 gol ve 1 asist üretti. Larin, geçen sezon ise aynı periyotta 24 karşılaşmada 12 gol ve 3 asiste imza atmıştı.

Skora katkısı yarı yarıya düşen 26 yaşındaki futbolcu, haziranda bitecek sözleşmesini uzatma konusunda yönetimle henüz anlaşmaya varamadı. 

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