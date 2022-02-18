Performansıyla geçen sezon kazanılan lig şampiyonluğunda büyük payı olan Cyle Larin, bu sezon beklentileri karşılayamadı.



Kanadalı yıldız ilk 25 haftada 20 maça çıkarken, 6 gol ve 1 asist üretti. Larin, geçen sezon ise aynı periyotta 24 karşılaşmada 12 gol ve 3 asiste imza atmıştı.



Skora katkısı yarı yarıya düşen 26 yaşındaki futbolcu, haziranda bitecek sözleşmesini uzatma konusunda yönetimle henüz anlaşmaya varamadı.



