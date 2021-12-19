Beşiktaş'ta Larin'e kart uyarısı

Beşiktaş'ta sarı kırt sınırında bulunan Cyle Larin'e derbi öncesinde uyarı geldi.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Larin'e kart uyarısı
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19 Aralık 2021 11:46
Cyle Larin
Cyle Larin
Beşiktaş
Siyah-beyazlılarda üç sarı kartı bulunan Cyle Larin, derbide kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve Göztepe maçında forma giyemeyecek. Bu nedenle Beşiktaş teknik heyetinden Kanadalı yıldıza, dikkatli olması konusunda uyarı geldi. 


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