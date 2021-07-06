Beşiktaş'ta Larin bekleyişi: "Ya imzala ya da transfer ol"

Geçtiğimiz sezonu iki kupayla tamamlayan Beşiktaş, başarılı olmak için iyi bir kadro kurmak istiyor. Siyah beyazlılar Cenk Tosun ve Aboubakar'ın ayrılışı sonrası eldeki tek forvet olan Cyle Larin ile sözleşme uzatma konusunda görüşüyor. Beşiktaş'tan Larin'e yeni teklif...

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Beşiktaş'ta Larin bekleyişi: 'Ya imzala ya da transfer ol'
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06 Temmuz 2021 12:52
Cyle Larin
Cyle Larin
Beşiktaş

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