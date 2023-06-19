Beşiktaş'ta Kuzyaev sürprizi!

Beşiktaş, Zenit ile sözleşmesi sona eren Daler Kuzyaev ile ilgileniyor.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta Kuzyaev sürprizi!
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19 Haziran 2023 15:39
Yeni sezon için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in listesi dahilinde çalışmalara başladı.

Kurmayların hedefindeki ismin Daler Kuzyaev olduğu öğrenildi.

Zenit ile sözleşmesinin sonuna gelen Rus oyuncunun boşa çıkacak olması nedeniyle elini çabuk tutmak isteyen siyah-beyazlılar, ilk teklifini yaparken, beklemeye geçti.

Beşiktaş cephesi, Rus milli futbolcu için 2+1 yıllık kontrat süresinin yanı sıra 1.5 milyon Euro civarında bir maaş önerisi sunmayı planladı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in de Atiba'nın ayrılması nedeniyle oyuncuya sıcak baktığı öğrenildi.

2017'de Akhmat Grozny'den Zenit'e 4 milyon Euro'ya transfer olan Daler Kuzyaev, Rusya temsilcisinde 183 maça çıkarken, 23 kez fileleri sarstı ve 29 gol pası verdi.

Ayrıca kariyerinde 46 kez Rusya Milli Takımı formasını terleten deneyimli isim, 2 gol, 7 asistle oynadı.

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